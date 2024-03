Vaccinatieplicht bij kinderopvang? Bij Berend Botje doen ze het al jaren

Al vijf jaar zijn er bij Berend Botje geen ongevaccineerde kinderen welkom op opvanglocaties waar ook kinderen die jonger dan veertien maanden zijn worden opgevangen. "De reden om dit te gaan doen is omdat de mazelen vooral een zeer besmettelijke ziekte is voor de kleine kindjes die nog niet ingeënt kunnen zijn met het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond, red.). Dat kan pas bij veertien maanden. We willen hen beschermen, dat denken we onder andere te kunnen doen met deze verplichting", legt woordvoerder Joost Baljé uit.

De invoering van de vaccinatieplicht leidde destijds tot weinig weerstand, blikt hij terug. "Er waren ongeveer tien ouders die vragen hebben gesteld erover. Met hen zijn we rond de tafel gegaan en in gesprek gegaan. Uiteindelijk hebben een paar van die tien ouders gekozen voor een andere opvangorganisatie voor hun kind."

Dat is een heel klein deel van het totaal aantal kinderen dat op de opvang zit, benadrukt hij: "We hebben ongeveer 3500 kinderen in de opvang. Dus die tien is heel weinig."