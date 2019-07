Vaccinatie-besluit Berend Botje geeft ouders 'een veilig gevoel': "Pro-actief is goed"

NOORD-HOLLAND - Het besluit om niet-gevaccineerde kinderen te weren van locaties van kinderopvangorganisatie Berend Botje, is bij het het grootste deel van de ouders in goede aarde gevallen.

Dat zegt pedagogisch directeur Gaby Aalberts voor de camera van NH Nieuws. "Er waren ook ouders die zeiden: ik snap jullie beleid, maar wij maken een andere keuze. En er waren ouders die wat boziger waren, en die bijvoorbeeld vroegen of hun kind niet nog een maand langer kon worden opgevangen. Maar we hebben gezegd: we trekken de grens écht op 1 juli."

"Het geeft een heel veilig gevoel voor de ouders", zegt een moeder. "En ook voor de andere kinderen. Dus het zou prachtig zijn als iedere ouder het accepteert."

Met de maatregel neemt Berend Botje - dat verspreid over Noord-Holland zo'n vijftig locaties en zeshonderd gastouders heeft - mogelijk een voorschot op landelijke wetgeving, al leidt dat nauwelijks tot bezwaar. "Pro-actief is alleen maar goed", zegt een andere moeder.

Het besluit om niet-gevaccineerde kinderen te weren van locaties waar ook de allerjongsten worden opgevangen, heeft Berend Botje negen klanten gekost. Daar staat tegenover dat sommige ouders hun kinderen juist hebben laten vaccineren om te voorkomen dat ze op zoek moeten naar een andere opvanglocatie.

Bovendien hebben ook inmiddels ook andere kinderopvangorganisaties inmiddels bij Berend Botje geïnformeerd naar de mogelijkheden, omdat ook zij ook overwegen ongevaccineerde kinderen te weren.

Uitgerekend vandaag adviseerde een onderzoekscommissie om pas een vaccinatieplicht voor kinderopvangcentra in te voeren als de vaccinatiegraad onder de 90 procent daalt. Wat directeur Aalberts getuigt dat advies niet van daadkracht: "We moeten voorkomen dat de vaccinatiegraad daalt en en ervoor zorgen dat 'ie weer stijgt. En wat dat betreft vind ik dit rapport écht te afwachtend."