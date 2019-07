Vaccinatie-besluit kost kinderopvangorganisatie Berend Botje negen klantjes

NOORD-HOLLAND - Het besluit om vanaf vandaag niet langer niet-gevaccineerde kinderen toe te laten tot locaties waar ook de allerjongsten worden opgevangen, heeft kinderopvangorganisatie Berend Botje negen klantjes gekost.

De ouders van deze kinderen werden - net als andere ouders - twee maanden geleden ingelicht over het besluit. Sinds vandaag zijn kinderen zonder BMR-vaccinatie dus niet langer welkom op locaties waar kinderen jonger dan 14 maanden worden opgevangen, omdat dat de leeftijd is waarop kinderen hun eerste BMR-vaccinatie krijgen.

Lees ook: Niet-gevaccineerde kinderen vanaf vandaag geweerd bij kinderopvanglocaties Berend Botje

Verspreid over de provincie runt de organisatie, met hoofdkantoor in Zwaag, vijftig opvanglocaties en stuurt het zeshonderd gastouders aan. Op locaties waar geen baby's worden opgevangen, zijn ongevaccineerde kinderen nog wel welkom. In overleg met de ouders is bekeken of hun kinderen op zo'n locatie terechtkonden. Voor de negen kinderen voor wie niet intern een oplossing kon worden gevonden, is een tot tevredenheid stemmende andere opvangplek gevonden.



'Zo veilig mogelijke omgeving'

De aanleiding van het besluit is dat het kinderdagverblijf 'een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen' wil bieden, kondigde de organisatie eerder aan. Met het besluit loopt de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren.

Lees ook: In slechts zeven gemeenten wordt de vaccinatiegrens gehaald: Amstelveen het laagst

Eerder vandaag pleitte D66 voor een inentingsplicht, mocht de vaccinatiegraad onder de negentig procent dalen. Bij een vaccinatiegraad van 95 procent geldt groepsimmuniteit, waarmee ook niet-gevaccineerde kinderen beschermd zijn.