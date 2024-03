Amateurbelofte Sem van Duijn mag zich deze zomer bewijzen bij AZ

Van het amateurvoetbal naar de top van de eredivisie is een vrij grote stap. Daarmee is de transfer van Sem van Duijn van Quick Boys naar AZ opvallend te noemen. Toch heeft de Alkmaarse club alle vertrouwen in de 20-jarige flankspeler, al gaat Van Duijn in het begin vooral minuten maken voor Jong AZ.

"Dit is zeker een compliment voor onze club", liet Gert Pluimgraaff vorige week al weten aan NH Sport. De technisch manager van Quick Boys vertelde verder dat beide clubs vorige week nog moesten onderhandelen over een transfersom, aangezien Van Duijn een doorlopend contract had bij de Katwijkse club. Wat AZ heeft betaald, wil de Alkmaarse club zoals gebruikelijk niet bekend maken.

Dit seizoen viel Van Duijn vooral op door zijn treffers in het KNVB-bekertoernooi. Zo scoorde hij tweemaal tegen De Graafschap en één keer tegen AZ.