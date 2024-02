Bizarre week voor Koen Blommestijn: van Italiaans profavontuur naar amateurs Quick Boys

De rust is wedergekeerd in het voetballandschap. De laatste paar dagen van de transfermarkt levert vaak de nodige hectiek op. Daar kan Koen Blommestijn over meepraten. De aanvaller van FC Volendam leek op huurbasis naar Italië te vertrekken, maar tekende op het laatste moment voor Quick Boys. "Alles gebeurt met een reden."

"Een week lang stonden mijn koffers klaar voor vertrek naar Italië", vertelt Koen Blommestijn over de bizarre recente dagen. FC Volendam zou hem verhuren voor de rest van het seizoen aan Gioiese 1918, een profclub uit de Serie D. "Alleen het duurde en duurde maar. Elke keer was er weer iets, van geldzaken tot aan medische gegevens."

"Ik zou daar donderdagmiddag aankomen en in de avond stond er een persconferentie gepland. Naast mij waren er nog acht spelers aangetrokken door Gioiese. Echter kreeg ik bij aankomst weer een belletje van mijn zaakwaarnemer met een verontrustende mededeling. Een nieuwe kink in de kabel, administratief was nog niet alles officieel rond. Zo waren er problemen met het verkrijgen van de juiste licentie om mij te huren."

"Ben ik toch maar naar de presentatie gegaan", vervolgt Blommestijn zijn verhaal over het absurde avontuur in Zuid-Italië. "Alleen moest ik daar op de foto in het shirt van de club, maar ik wilde dat niet. Het voelde vreemd om dat te doen, aangezien het nog niet officieel rond was."

Quick Boys

Ondertussen begon de tijd te dringen, want de transfermarkt sloot later die donderdagavond. "Na overleg met m'n zaakwaarnemer besloten we om door te schakelen." Quick Boys toonde al een tijdje interesse in Blommestijn. "Ik moest natuurlijk wel even schakelen en ik baalde ook flink. Nu ik weer in Nederland ben sta ik echt te popelen om voor Quick Boys te spelen. En dit zeg ik niet uit fatsoen, maar om dat het ook zo voelt."