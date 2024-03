Nieuwe bouwplannen Manpadslaangebied Heemstede: omwonenden voor blok gezet

De eis om een derde sociale huur te bouwen in het project heeft alles van doen met de Woonvisie die Heemstede heeft opgesteld. Wiebosch: "We praten al jaren met de wethouders over dit gebied. Ineens is die woonvisie er en gingen we van 47 naar 149 woningen. Terwijl in die visie ook staat dat ze van die verplichte sociale woningbouw kunnen afwijken."

De gemeente stelde die woonvisie op omdat Heemstede de plicht heeft woningen te bouwen. Gohres: "Het is van bovenaf opgelegd. De gemeente moet tot 2037 ieder jaar 124 nieuwe woningen opleveren. Het was beter geweest als ze meer sociale woningen hadden gebouwd in het Havenkwartier."

Bollenschuur

Halverwege de laan passeren we een vervallen bouwwerk, dat met hekken is afgezet. "Die oude bollenschuur hebben ze al jaren laten versloffen", zegt Maria Wiebosch hoofdschuddend. Gohres legt uit dat de bollenschuur een gemeentelijk monument is. "Maar het is maar de vraag of je ooit iets met dat pand kan. De plek waar de bollen werden gedroogd, is onderdeel van de constructie. Je kunt er niet zomaar een woning van maken."

Tekst loopt door onder de foto