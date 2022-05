Bewoners opgelucht over plannen Manpadslaangebied: "Blij met ontsluiting via Herenweg"

Bewoners van Manpadslaan zijn opgelucht dat de nieuwe coalitie van Heemstede in het coalitieakkoord heeft opgenomen het gebied achter hun woningen eindelijk te ontwikkelen. De oude kassen gaan plaatsmaken voor woningbouw. Ook komt er een natuurgebied dat Natuurpark Manpad gaat heten. "We zijn vooral heel blij dat de ontsluiting via de Herenweg gaat lopen en niet via Manpadslaan", vertelt bewoner Duncan Faile.

Al twintig jaar wordt er gesproken over de ontwikkeling van het Manpadslaangebied, maar de Heemsteedse politiek en de projectontwikkelaar die de grond ooit kocht werden het niet eens over bebouwing. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er een natuurpark komt dat verbonden wordt met het Groenendaalse bos. De volkstuinen blijven op hun plek en er komen woningen voor verschillende doelgroepen.

Duncan Faile, die spreekt namens alle bewoners van Manpadslaan, is blij dat er geen extra verkeer over het laantje komt. Er is namelijk besloten de nieuwe wijk te ontsluiten via de Herenweg. "Op de Manpadslaan komen in het weekend wel duizend wandelaars en fietsers voorbij en daar kan gewoon geen extra autoverkeer bij zonder dat het gevaarlijk wordt."

Groenbuffer

Faile vindt de oude kassen achter zijn huis niet bepaald een mooi visitekaartje voor de buurt. Dat die nu plaatsmaken voor woningen en natuurgebied, vindt hij een goede zaak. Wel zijn er enige zorgen over waar die woningen precies komen te staan. Hij hoopt dat er een groene bufferzone tussen de bestaande huizen en de nieuwe woningen komt. Maar Oscar Boeder, fractievoorzitter van het CDA, denkt dat dat niet realistisch is. "De bewoners gaan die nieuwe huizen zien. Dat kan ook niet anders als je ook nog een natuurpark wil behouden."

Boeder heeft zich in de coalitieonderhandelingen hard gemaakt voor de ontwikkeling van het buitengebied. "Het is voor ons een heikel punt geweest en we hebben het ook nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma opgenomen." Hij is blij dat er wat gaat gebeuren en dat 30 procent van de woningen sociale huurwoningen worden. "Met de plannen komen we tegemoet aan de woningbouwverplichting die we als gemeente hebben. En met de komst van die sociale huurwoningen is er ook maatschappelijk draagvlak voor het plan en kunnen we het ook uitleggen aan de burger."