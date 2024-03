65 docu's na 10 jaar Studentenwerk: Jasper leeft niet meer, maar zijn verhaal wel

Het huis van Stella en Daan ademt nog Jasper. Ondanks dat hij er niet meer fysiek is, laten de foto's zien dat hij nog steeds een groot onderdeel is van het gezin. "We zijn heel hecht geworden", zegt weduwe Stella over de afgelopen zeven jaar waar de ziekte in rap tempo de overhand in hun leven nam.

"Hij was heel ziek", zegt Stella geëmotioneerd. Hoewel ze zich liever niet laat gaan, rolt er een traan over haar wang. "Het kon echt niet meer. Hij lag veel op bed. Ik ging er zelf ook een beetje kapot aan."

Snel achteruit

Jasper wordt in 2015 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Bij de ziekte gaan bepaalde cellen in je hersenen langzaam kapot. Sommige mensen worden er oud mee. Jasper niet. Stella: "Je kan heel lang stabiel blijven, maar in Jasper z'n geval was het genadeloos. Elke drie maanden ging hij een stap terug." Ze vindt dan ook dat Jasper 'geen schijn van kans heeft gehad'.

In 2020, als de documentaire wordt gemaakt, is Jasper al ziek. De documentairemaaksters lezen over het boek dat Jasper heeft uitgebracht. Hij schrijft in het boek over zijn zoon Daan, die het Syndroom van Down heeft. "We hebben er geen spijt van gehad. Geen moment", zegt Stella over de documentaire.

Kwetsbare momenten in beeld

Tijdens het filmen mogen de studenten veel zien. Zo leggen ze vast hoe Jasper begint te trillen en Daan hem troost. Het is een kwetsbaar moment. "Dat vind ik wel heel heftig", zegt Stella over deze beelden. "In principe waren we altijd met ons gezinnetje, dus wij schreeuwde niet van de daken wat zich hier afspeelde."



