Studentenwerk: The Rhythm to Freedom

De Oekraïense danser Alexis laat zijn lichaam spreken als een taal van vrijheid in Nederland. Maar sinds vorig jaar, toen de oorlog begon, is zijn hart vaak bij zijn vaderland. Een verhaal over talent, moed en over de zoektocht naar vrijheid in de kunst.

Deze documentaire is gemaakt door Kaja Nagel, Kenneth Lentze, Lisanne Sirach, Ruud Boorsma