24 uur durende documentairemarathon te zien bij NH: 65 documentaires in een dag

De marathon is een afsluiting van het project Studentenwerk, waarin studenten van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met NH documentaires maakten. Die samenwerking heeft maar liefst 10 jaar geduurd, maar komt tot een einde omdat de minor Video en Televisie niet meer bestaat.

Onder de noemer van het project Studentenwerk hebben studenten de afgelopen 10 jaar 65 documentaires gemaakt. De laatste 5 documentaires die uit het project komen worden aanstaande zaterdag voor het eerst uitgezonden, met daarna nog eens een herhaling van de andere 60 documentaires uit het project.

Ingrijpende verhalen

Onder de documentaires vallen onder andere twee nieuwe verhalen. Zo volgen studenten het leven van de 81-jarige Jeane Stegeman: hoe ziet haar week eruit en hoe bestrijdt ze het alleen-zijn?

Een andere groep studenten volgde Julia Steur. Zij is pas 15, maar verloor haar moeder aan femicide. Ze moest in korte tijd volwassen worden, en blikt met de documentairemakers terug op hoe ze nu in het leven staat.