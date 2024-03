Hilversumse redders van lokaal brandweererfgoed met spoed op zoek naar nieuw onderdak

In de loods aan de Noodweg werkt een groep al jaren met veel plezier om vergane brandweerwagens nieuw leven in te blazen. Meer helaas moeten ze over ruim een maand het pand verlaten. De gemeente kwam zelf niet met een alternatief, dus is de stichting als de brandweer op zoek naar een nieuw onderkomen. De zoektocht is nog steeds bezig, maar is een moeilijke. "Het zijn geen dinky toys, waar je het over hebt", zegt vrijwilliger Theo Kroon.

'Gebruikelijke opzegtermijn'

De loods van de stichting staat midden op het MOB-complex, in de buurt van het vliegveld van Hilversum. Meerdere loodsen in dit gebied worden binnenkort weggesaneerd, zodat een gebied 'terug kan worden gegeven aan de natuur.' Daaraan hangt een deadline in verband met een bijdrage van het Rijk, zo legt de gemeente uit.

De gemeente stelt dat de stichting medio 2023 al is geïnformeerd over het feit dat het gebruik van de loods op het MOB-terrein ten einde zal komen. Dit om ze zelf de gelegenheid te geven om een nieuw onderdak te zoeken. Er was toen nog geen einddatum meegegeven, omdat de planvorming voor het MOB-terrein nog in een vroeg stadium zat.

Maar nu is die datum wel bekend: 1 mei 2024. De gemeente stelt in 'een zo vroeg mogelijk stadium' te hebben aangegeven wat de deadline is en dat het gebruikelijk is een maand opzegtermijn te hanteren. De gemeente zegt uit te kijken naar alternatieven. "Maar het is bijzonder lastig omdat er een groot gebrek aan ruimte is."

Spreektijd commissie

De stichting laat het hier echter niet bij zitten en heeft voor woensdagavond spreektijd gereserveerd in de commissievergadering. Om hun woorden kracht bij de zetten rijden ze met hun mooiste brandweerwagen richting het Raadhuis. Inmiddels zijn er ook al schriftelijke vragen over gesteld door de Hilversumse fractie van BVNL.