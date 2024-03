Kogel door de kerk: Noord-Holland Noord akkoord met miljoeneninvestering voor brandweer

De 16 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn vrijdagochtend akkoord gegaan met de investering van bijna zes miljoen euro in de regionale brandweerkorps, die zo'n 52 posten telt. En dat betekent dat de vlag uit kan bij de veiligheidsregio.

"Dat de gemeenteraden nu hun vertrouwen, waardering en steun uitspreken, brengt binnen de brandweerregio rust en stabiliteit", vertelt een opgeluchte Krishna Taneja, regionaal brandweercommandant. De veiligheidsregio kan met de extra miljoenen vasthouden aan de ingeslagen koers.

Flinke uitbreiding

Het geld is onder meer bedoeld om de paraatheid in Noord-Holland Noord te versterken. Met name overdag is de bezetting bij veel brandweerposten krap, constateerde de brandweerleiding vorig jaar zomer al. Binnen nu en tien jaar gaat bijna 40 procent van de 1.200 vrijwilligers tellende brandweerkorps met pensioen.

En dus wordt er achter de schermen druk aan een oplossing gewerkt. Zo moeten de ‘strategische posten’ in Hoorn, Den Helder en Alkmaar extra bemenst worden met beroepskrachten die 24/7 kunnen uitrijden. "Zij zijn inzetbaar voor het hele werkgebied en fungeren als het ware als een vangnet. Daarbij willen we onderbezetting op de posten opvangen met een flexpool bestaande uit vijf brandweerlieden", legde Taneja eerder uit aan NH. Ook wordt er ingezet op meerdere grote wervingscampagnes om de bezetting in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit gebeurt twee keer per jaar.

Andere ’aandachtspunten’ zijn, volgens de veiligheidsregio, het moderniseren van de brandweer en het vakbekwaam houden van de vrijwilligers. Zo is de vrijwillige brandweer volgens Taneja nu nog onvoldoende voorbereid op ’grote risico's’ als natuurbranden, parkeergarages en hoogbouw. Ook daar kan nu meer aandacht aan worden besteed.