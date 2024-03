Verdachte overvalbende kon wekenlang drugs gebruiken in Pieter Baan Centrum

En ook toen hij psychiatrisch onderzocht werd in het Pieter Baan Centrum was hij onder invloed, benoemt de rechter. Dat blijkt uit urinecontroles en ook is er hasj gevonden in zijn cel. "U was kortaf, niet onvriendelijk, volgens de onderzoekers", besprak de rechtbank de rapporten over zijn psyche.

"Maar u toonde weinig emotie, gaf een vlakke indruk. Ook in uw gezicht was geen mimiek te zien. In laatste twee weken mengt u zich meer in gesprekken. Uit urinetesten blijkt dat u toen ook geen cannabis meer heeft gebruikt."

Het is niet onbekend dat er regelmatig verboden middelen binnen de gevangenis worden gesmokkeld.

Dienst Justitiële Inrichtingen en het Pieter Baan Centrum zijn om een reactie gevraagd. De advocaat van Mark V. kon niet zeggen of zijn cliënt is gestraft voor het drugsgebruik.