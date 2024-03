Gemeente weigert vergunning tijdelijke camping voor surfers voor Ronde om Texel

Maar de reactie op de aanvraag is duidelijk: "Een camping is hier niet mogelijk", zo meldt het college van burgemeester en wethouders. De locatie waar het kampeerterrein voor de tenten en campers is gepland ligt volgens de gemeente op agrarische grond. "Deze gronden liggen in volledig open gebied. Als hier een terrein wordt ingericht voor tenten en campers komen deze vol in het zicht te staan vanuit de Pontweg."

Ook het deel voor het parkeren ligt volledig in het zicht. Een terrein met 300 plekken is volgens het college grootschalig en heeft veel ruimtelijke impact op de omgeving. Ook leidt dit tot veel verkeersbewegingen. "Dit past niet in het actuele beleid over recreatieve slaapplaatsen. In de beleidsregels voor evenementen is een mogelijkheid opgenomen voor overnachten bij evenementen." Hieraan zijn voorwaarden verbonden en dit initiatief voldoet daar niet aan.

Voorzitter Jan Schouwstra heeft op 2 april nog een gesprek met burgemeester Mark Pol.