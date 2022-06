Ronde om Texel verwacht 300 catamarans, mooi weer en een mooie wind

"Ik werd zelf voorzitter vlak voor corona uitbrak", vertelt Jan Schouwstra, "Na drie jaar dan ook echt weer een ronde. Dus ik moet nog even in mijn rol groeien. Maar ik ben al twintig jaar als vrijwilliger bij 't Rondje betrokken. Het wordt niet alleen een mooie race maar een geweldig evenement."

Op het strand bij Paal 17 is het een drukte van belang. Deze dagen komen er zeker zo'n 250 catamaranzeilers met al hun materiaal naar de kustlijn maar voorziter Schouwstra denkt dat het er wel driehonderd worden uiteindelijk.

Gekleurde zeiltjes

Gisteren werd er vooral proef gevaren, vandaag gaat het er al serieuzer aan toe. "We hebben een prachtige tocht. We varen met zo'n honderd catamarans naar Paal 33 waar we een hapje gaan eten. Dat is een prachtig gezicht zo met al die gekleurde zeiltjes rond de Vuurtoren bij de Cocksdorp".