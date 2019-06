Wind mee voor Ronde om Texel: "Hier word ik nou blij van"

TEXEL - Meer dan driehonderd catamarans hadden vandaag de spreekwoordelijke wind mee tijdens de Ronde om Texel. De grootste catamaran-zeilrace ter wereld, waarbij deelnemers zo snel mogelijk om het eiland Texel heen varen, vond vandaag voor de 42 keer plaats. De weersomstandigheden waren bij uitstek geschikt om het water op te gaan.

De 19-jarige Sophie Bruegeman komt zelf van Texel en heeft op EK's en WK's gevaren. Vandaag doet ze mee met de Ronde om Texel. "Het mooie aan deze ronde is dat iedereen die ik ken, naar het eiland toekomt", zegt ze voor de start van de race. "Normaal reis ik naar hen, nu komen ze een keer naar mij toe. Dat is genieten, het voelt een beetje als mijn feestje."

Op het strand bereidt de ervaren Xander Pols zich voor op de start. Hij wordt gezien als een kanshebber voor de overwinning. Dat is ook niet vreemd, want het is al de 34ste keer dat hij het rondje om Texel vaart. "Ik begon met catamaranzeilen toen ik een jaar of tien was. Vanaf mijn twaalfde deed ik voor de eerste keer mee met de Ronde", verklaart hij.

Toch is het dit jaar anders voor de vaste deelnemer. "Er doen heel grote boten mee, dus onze boot lijkt plots een stuk kleiner. Daardoor voelt het een beetje als David tegen Goliath. Maar dat vinden we alleen maar leuk, om eens het gevecht met zo'n boot aan te gaan."

Toeschouwers joelen vanaf het eiland naar de deelnemers. "Er is een perfecte wind vandaag", zegt één van hen. "En dan die mooie lucht erbij. Dit is wat je wilt, hier word ik blij van."

Het team van Stijn Uijthoven, Pieter Jan Postma, Maarten Tieleman, Bart Brouwer en coach Steven Tieleman ging er met de winst vandoor.