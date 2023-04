Texel pakt wildkampeerders aan: "Leidt tot verstoring natuur in de nacht"

Texel pakt het wildkamperen met campers op het eiland strenger aan. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat mensen met campers op Texel overnachten op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Wildkamperen is, net als in de rest van Nederland, op Texel verboden. Ze overnachten vaak op verlaten parkeerterreinen of in de natuur. "Dat leidt tot verstoring van de natuur. Vooral in de nacht is dat niet gewenst", zegt Kees Hin van Staatsbosbeheer.

Campers zijn welkom op Texel, maar overnachten in een camper is alleen toegestaan op één van de vele camperplaatsen die het eiland biedt. Met nieuwe flyers worden toeristen geïnformeerd over het verbod op wildkamperen en de camperplaatsen op Texel. Wildkampeerders riskeren een boete. Het verbod op wildkamperen is ingevoerd voor het behoud van de natuur. Deze actie wordt daarom samen gedaan met VVV, Nationaal Park Duinen van Texel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Kees Hin van Staatsbosbeheer trekt er zelf regelmatig op uit met zijn camper. "In de meeste gemeenten zijn er specifieke camperplekken die niet gebonden zijn een een camping", zegt hij. "Daar zijn dan weinig voorzieningen, soms alleen een kraan voor water. Het zijn plekken waar je voor een gering bedrag kunt staan. Dan verblijf je daar één of twee nachten en dan ga je door."

Het gevolg is dat ze meestal op plaatsen verblijven waar Staatsbosbeheer ze liever niet ziet. "Ze kamperen dan midden in de natuur", vertelt Hin. "En dat leidt tot verstoring. Vooral in de nachtelijke uren als de stilte zo belangrijk is. En dat is niet gewenst." Met name het bos is volgens Hin een aantrekkelijke plek om te overnachten. Het lijkt dat wildkampeerders daar dan ook hun behoefte doen. "De meeste campers hebben een wc aan boord. Als je een paar meter van het wandelpad loopt, dan liggen daar veel tissues. Dat is echt schrikbarend. Maar dat kunnen ook gewoon wandelaars zijn die daar hun behoefte doen."

Boswachter Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten geeft aan dat het vanzelfsprekend is zijn organisatie met de actie meedoet. De parkeerplaats bij het Schichtmonument bij De Cocksdorp, dat herinnert aan de verhoging van de dijken op deltahoogte, is volgens Van Abbevé een leuke plek om te wildkamperen. De campers staan dan bij de dijk en hebben een wijds uitzicht over het wad. "Ergens begrijp ik het ook wel, maar het is niet de bedoeling."

Vertrekken

De kampeerders die illegaal in het bos verblijven, worden meestal door de boswachter aangesproken. Kees Hin: "Veel mensen gaan dan ook echt vertrekken. Maar als iemand dan toch volhard om te blijven staan, dan moeten we verbaliseren. Dat kan alleen als er een BOA (Bevoegd Opsporings Ambtenaar) aanwezig is."

