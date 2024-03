Herdenkingsplek voor Foto Kiekie in de maak: "Ik mis hem elke dag"

Zijn deur stond altijd open voor buurtgenoten en je kon altijd terecht met je verhaal: Jan Doetjes was een fenomeen. De excentrieke winkelier overleed vorig jaar zomer en sindsdien is de deur van zijn fotowinkel annex museum aan het Kuenenplein in Beverwijk gesloten. Maar Jan is nog lang niet vergeten. Daarom heeft dochter Kim het initiatief genomen te komen tot een permanente herinneringsplek voor Jan op het Kuenenplein.

Social sofa

In samenspraak met de gemeente Beverwijk is besloten dat het een 'social sofa' moet worden. Een betonnen buurtbank die naar ontwerp van buurtbewoners beplakt wordt met duizenden mozaïeksteentjes. De bank met als thema 'Foto Kiekie' moet een nieuwe ontmoetingsplek in het Kuenenpleinkwartier gaan vormen.

Het project wordt betaald door de gemeente, maar moet door buurtbewoners zelf worden uitgevoerd. Kim is daarom op zoek naar een plek waar de sofa tijdelijk kan staan, voor de periode dat eraan gewerkt wordt. "Het is best moeilijk om een geschikte plek te vinden", vertelt Kim Doetjes. "De betonnen bank is ruim 15 honderd kilo zwaar en best groot dus de ruimte moet wel een stevige vloer hebben". Ook moet de ruimte vrij toegankelijk zijn voor buurtbewoners die aan de sofa willen werken.