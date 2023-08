Overlijden van Foto Kiekie-eigenaar Jan Doetjes raakt Beverwijk diep

Hij was excentriek, uitgesproken en sociaal. Verjaagde zijn overvallers, zette zich in voor het Keunenplein en was bekend van zijn zaak, 'Foto Kiekie'. Met het overlijden van Jan Doetjes is Beverwijk een icoon verloren. Het nieuws doet Beverwijkers pijn, en laat een diep spoor achter. “We gaan een bijzondere man missen.”

Al en tijdje kwakkelde hij met zijn gezondheid. Desondanks ging hij lange tijd stug door en was de goedlachse Beverwijker nog altijd in zijn fotozaak en -museum te vinden, maar nu ging het niet meer. Hij was op. En heeft het besluit genomen niet meer verder te willen strijden.

NH Nieuws

Jan groeide op in de Jordaan in Amsterdam als échte Jordanees. Rond zijn tiende levensjaar verhuisde hij met zijn familie naar de Kreutzberglaan in Beverwijk, waar de drukte van de stad werd ingeruild voor het rustigere Beverwijk. Een hele overgang, vooral op school. Waar hij eerst werd getreiterd, omdat hij een Amsterdammertje was. Toch liet Jan de kaas niet van zijn brood vreten en vond zijn weg in Beverwijk. "Op den duur word je toch een beetje Beverwijks", zei hij in 2021 in een interview met Roetz. Inmiddels is Jan niet meer uit Beverwijk weg te denken. Een 'Beverwijks icoon' wordt er gereageerd op het overlijdensbericht dat vriend Ali Bal vanmiddag op Facebook plaatste.

Foto Kiekie De meesten kennen Jan van zijn fotozaak 'Foto Kiekie' dat door de jaren heen is uitgegroeid tot een heus fotomuseum. Sinds 2016 kwam Ali regelmatig in de winkel om even te babbelen, een kopje koffie te drinken en te luisteren naar één van Jan zijn bijzondere en avontuurlijke verhalen. "Het had altijd grote verhalen en ze waren nog waar ook." "De winkel was ook een beetje een buurthuis", legt Ali uit. "Het was echt een plek waar mensen bij elkaar kwamen naast dat het een fotowinkel was. Jan was heel sociaal en nam geen blad voor de mond, op een gezellige manier. En sprak iedereen aan zowel in de winkel als daarbuiten."

Lef en creativiteit Hij bracht lef en creativiteit naar Beverwijk, vertelt Ali. "Hij had zijn fotowinkel, zijn muziek en verkocht in de winkel ook een 'Mokum-elixer', een balsem met verschillende kruiden dat tegen alles hielp. Of het nou ging om spierpijn, bultjes of pukkels. Het was een wondermiddel. Hij was dus op verschillende vlakken actief en trok zich van niemand wat aan." Dat Jan lef heeft, werd wel duidelijk toen hij in 2016 zijn eigen overvallers verjaagde met een 'dummy launcher', een speeltuig voor honden waarmee je ballen of dummy's kunt wegschieten. Ook maakte hij in 2020 een protestlied tegen de gemeentelijke plannen om de kastanjebomen op Keunenplein te kappen.

Kwakkelende gezondheid In februari interviewde NH Nieuws Jan nog vanwege het 50-jarig bestaan van Foto Kiekie. Ook toen was duidelijk dat zijn gezondheid achteruit ging. "Zolang ik op mijn benen kan staan en mijn hart zijn werk goed doet blijf ik nog doorgaan, maar of het lang gaat duren?" Naar eigen zeggen had hij geen zin om achter de geraniums te zitten. Tot wanneer hij in de winkel heeft gewerkt, durft Ali niet te zeggen. "Volgens mij is hij zo'n twee à drie weken geleden uit zijn huis getakeld. Hij had een wond op zijn been die niet wilde helen. Hij had de keuze: of zijn been moest eraf of hij kwam te overlijden, maar zonder garantie dat de amputatie zou helpen." Jan wilde niet zonder been door het leven en koos het tweede. Vorige week heeft Ali hem voor het laast in het ziekenhuis gesproken. Hij kijkt voldaan terug op zijn leven, legt Ali uit. "Hij heeft een heel mooi leven gehad en alle gekkigheid meegemaakt die hij heeft willen meemaken, zei hij me." Wel heeft Jan nog één wens: dat zijn werk nog een keer geexposeerd wordt in de Grote Kerk.