Jan en Piet zingen protestlied tegen plannen gemeente: 'Laat de kastanjes staan'

In de plannen van de gemeente Beverwijk staat dat 150 woningen gerealiseerd moeten worden op het Kuenenplein. De kastanjebomen waar Jan Doetjes (72) op uitkijkt, moeten daarvoor wijken. Hij betreurt de gang van zaken en heeft daarom samen met zijn oude vriend Piet Hein Eikel (75) een protestlied geschreven.

Piet las het verhaal van Jan in de krant en vond de woorden 'krankjorem' die zijn oude vriend gebruikte zo typisch dat hij vond dat daar iets mee moest gebeuren. "Ik heb toen een lied geschreven over de kastanjes op de melodie van Let the Four Winds Blow van Fats Domino", aldus Piet.

Voor Jan was de gang van zaken een behoorlijk knelpunt. Hij vond dat het besluit eigenlijk al gemaakt was en dat er geen inspraak mogelijk was. "Ze gebruiken dat corona maar als reden om ons er niet in te betrekken", zegt de eigenaar van Foto Kiekie voor de pui van zijn winkel. "Daardoor hebben ze alles er maar doorheen geduwd", kraakt Jan de gemeente af.

Buurt in de steek gelaten

Hij en andere buurtbewoners hadden graag gezien dat zij konden ingaan op de plannen van de gemeente, maar vanwege de corona-uitbraak werd een fysieke discussie omgezet in een online enquête. Daarnaast is een gedeelte van de wijk niet geïnformeerd over de plannen van de gemeente. "Ik heb toen maar zelf mijn brief gekopieerd en deze bij een heel woningblok in de brievenbus gedaan," aldus Jan.

Serge Ferraro, wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in Beverwijk, betreurt het dat een gedeelte van de inwoners niet geïnformeerd is. "Maar we hebben wel lang genoeg gewacht zodat mensen konden laten weten wat ze ervan vonden."

Jan had gehoopt dat de gemeente naar hem en andere buurtbewoners had kunnen luisteren. Ali Bal, fractievoorzitter van SamenBeverwijk, stelt ook dat burgerparticipatie in deze kwestie van groot belang was geweest. "We hebben woningen nodig. Maar waar die moeten komen, dat moet je met de buurt bespreken. Zij kennen de buurt en laten we dat ook met de mensen doen, want het is hun buurt."

De plannen moeten nog definitief goedgekeurd worden. De gemeente hoopt volgend jaar de eerste steen te kunnen slaan.