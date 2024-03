Beverwijks oudste voetbalclubs bundelen krachten: vijf vragen over Sporting Adrichem

'Adrichem', die naam horen we vaker in de IJmond...

Klopt. Het verwijst naar het kasteel dat er ooit op de grond van het sportcomplex heeft gestaan. Al in de achtste eeuw werd de naam Adrichem voor het eerst vernomen, destijds verwijzend naar de hoeve die er stond. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de hoeve en het kasteel, wat in de tweede helft van de dertiende eeuw tot wasdom kwam.