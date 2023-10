Een fusie tussen de Beverwijkse voetbalverenigingen Jong Hercules en De Kennemers. Daar wordt al geruime tijd over onderhandeld. Beide clubs zouden baat hebben bij een samengaan, toch lukt het nog niet om het rond te krijgen. Dat heeft vooral te maken met clubtrots. Zo wil Hercules geen gebruik maken van de accommodatie van De Kennemers en eist dat de gemeente een nieuw pand financiert.

Twee lokale clubs die een fusie aangaan, beide met een lange historie, dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Toch liggen de plannen er niet voor niets. De Kennemers kampt met een terugloop in het aantal leden en Hercules heeft ruimtegebrek. Door te fuseren worden beide problemen opgelost. Maar 'alleen' extra ruimte weegt voor Jong Hercules niet af tegen het sterke clubgevoel. Om dat opzij te zetten is meer nodig, naar schatting zo'n 4 miljoen euro voor nieuwbouw. Hercules eist dat de gemeente dat gaat betalen.

Foto: Fusie tussen Jong Hercules en De Kennemers stuit op clubtrots en financiële eisen

Het heeft te maken met clubtrots en die is binnen Hercules sterk. "We zijn een familie", zegt Stephan Joost, voorzitter van Jong Hercules. Kom je bij Jong Hercules dan ga je er niet meer snel weg. Laatst hadden we het afscheid van onze barman, die zat al 50 jaar bij de club. En zo hebben we meer leden." De club begon 70 jaar geleden. "Wat er bij Jong Hercules staat, is door de leden helemaal zelf opgebouwd. Het is echt ons clubhuis. Dus als daar weinig tegenover staat, willen we dat niet opgeven", zegt Joost trots.

Herinrichting Sinds 2014 wordt gesproken over het herinrichten van sportpark Adrichem. De gemeente wilde ruimte vrijmaken voor een extra hockeyveld voor Overbos, wat leidde tot het initiëren van een fusie tussen twee van de vier voetbalverenigingen op het sportpark. Eerst werd er gekeken naar het samengaan van Jong Hercules en SV Beverwijk, later veranderde dat in De Kennemers. Het gemeentelijke belang bij de fusie verdween toen het ledenaantal van Overbos afnam en de hockeyclub geen extra veld meer nodig had. De plannen voor de fusie waren al vergevorderd, de voordelen voor de clubs zijn ook groot en daarom werden de gesprekken voortgezet.

Geen noodzaak Volgens Joost staan ze er bij de Kennemers harder om te springen dan bij Jong Hercules. "De Kennemers is erg gekrompen qua leden en dan vooral senioren, dat is je geld, want die staan in je kantine. Voor hun zou een fusie dus een uitkomst zijn." Jong Hercules daarentegen is minder happig. "Er is voor ons geen noodzaak. We zijn een gezonde vereniging met genoeg leden en een gezonde financiën. Het enige wat we niet hebben is ruimte om te groeien."

Trots Een fusie kan voor de club een oplossing bieden voor het ruimtegebrek, maar wel onder de absolute voorwaarde: een nieuw clubhuis van de gemeente. Voorzitter Joost benadrukt: "Qua ruimte moeten wij sowieso naar De Kennemers, maar we willen niet in hun gebouw, zelfs niet na renovatie. Je zit uiteindelijk toch in het gebouw van De Kennemers en dan hebben we het gevoel dat we De Kennemers worden."

De enige optie voor Jong Hercules is verdergaan onder een nieuwe naam, met een door de gemeente gefinancierde accommodatie, omdat de geschatte 4 miljoen euro onhaalbaar is om zelf op te hoesten.

Kleine kans De kans dat de gemeente hiermee instemt, schat Joost klein. Hij legt uit: "We hebben nog geen definitief antwoord gekregen, maar wat ik heb begrepen is dat de kosten voor de bouw van een nieuwe clubhuis onze eigen verantwoordelijkheid is." Hij hoopt snel meer duidelijk te krijgen. "We willen dat de gemeente er deze maand een klap op geeft, wij moeten ook onderhoud plegen aan ons gebouw. Door de fusieperikelen hebben we dat afgelopen jaren minimaal gedaan." Hij voegt eraan toe: "Als de gemeente wel meewerkt, kunnen we dit snel regelen, maar wel onder de voorwaarde. Anders zal De Kennemers toch alleen verder moeten gaan en dat zou zal lastig worden. Voor de club die al ruim honderd jaar bestaat en waar Rafael van der Vaart vandaan komt." Vanuit De Kennemers kon niemand reageren.