Mogelijk laatste Kermisexpo Lutjebroek trekt veel bezoekers

Deze attractie lijkt op een soort octopus, waarvan niet alleen de armen, maar ook kleine bakjes ronddraaien. Naast de attractie op stroom heeft Dave een zandloper staan. "Als het lang draait, brandt de motor door", legt hij uit. "Dus haal ik na een aantal rondjes de stekker er even uit."

Toch is zijn droom niet om later zelf grote attracties te bouwen of op de kermis te staan. Zijn pet met daarop de naam van dj Paul Elstak verraadt al wat hij het allerliefste zou doen. "Ik wil graag DJ worden", vertelt Dave. "En dan het liefst met hardstyle-muziek. Op een groot festival als Defqon.1 draaien lijkt me heel gaaf."

Ook bond wil meedenken over vervolg

Organisatoren Michèl de Jong en Marcel Deen hebben eerder aangegeven dat de vijfde editie voorlopig ook de laatste is. Het organiseren van de gratis expositie van modelbouwers neemt veel tijd en aandacht in beslag, die ze onder andere liever willen besteden aan het ontwikkelen en bouwen van deze mini-attracties.

Het is echter niet uitgesloten dat er in 2025 of aankomende jaren een nieuwe Kermisexpositie komt. Dat blijkt wel uit de vraag van Bovak-voorzitter Atze Lubach-Koers tijdens zijn speech. Vele handen in het publiek gaan de lucht in, om aan te geven dat zij het jammer vinden als het zou stoppen.

Lubach-Koers pleit ook voor meer edities. "Daar willen we als bond ook naar kijken", vertelt hij. "Niet alleen als anderen het hier in Lutjebroek willen organiseren, maar wellicht ook in andere delen van het land."