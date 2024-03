Heemsteedse Josine schaatst 722 rondjes op één dag in Haarlem en verbreekt alle records

Ze heeft alle records verpulverd. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Josine Kroon heeft tijdens de Bert Grotenhuis Bokaal maar liefst 722 rondjes geschaatst over de ijsbaan in Haarlem. Dat is bij elkaar bijna 289 kilometer. De wedstrijd, tussen openings- en sluitingstijd, is traditioneel in de laatste weken van het schaatsseizoen.