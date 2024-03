Groeters krijgen 'eindelijk inkijkje bij het witte huis, wonder van de architectuur'

Het pand is in 1932 door Ben Merkelbach en Charles Karsten ontworpen voor de familie van advocaat Rients Dijkstra, directeur van De Groene Amsterdammer. Aan het gebouw is bijna niks veranderd waardoor het er nog precies zo uitziet als de jaren '30. De volgeboekte rondleidingen laten vooral zien hoe nieuwsgierig de mensen zijn. Zo zegt Johan Hoekstra uit Groet: "Ik vraag mij al veertig jaar af hoe het er van binnen uitziet?"

Schok

De eigenaar van het zomerhuis is de vereniging Hendrick de Keyser dat meer monumentale panden beheert. Nanine Moonen geeft de rondleidingen. "De rondleidingen waren heel snel uitverkocht. Het Zomerhuis Dijkstra was in de jaren '30 een schok voor de omgeving omdat het zo anders was qua architectuur dan wat er voor werd gebouwd. Nu nog vinden mensen het een bijzonder huis." Een van de bezoekers van de rondleiding beaamt: "Het is een wonder in de architectuur. Bijzonder om het nu van dichtbij te zien."

Revolutie

Omwonenden spreken op social media over 'het spookhuis' en het 'witte huis', omdat het er van buiten zo anders uitziet dan de herkenbare stolpboerderijen in de omgeving van Groet. Het huis werd dan ook gebouwd onder het motto 'het nieuwe bouwen', wat volgens historici een revolutie was in de architectuur: grote ramen, geen opsmuk en rekening houdend met de landelijke omgeving.