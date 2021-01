Binnenkijken bij Wittenburg: voormalig gemeentehuis wordt zorgvilla voor dementerenden

STOMPETOREN - De iconische herenboerderij 'Wittenburg' aan de Noordervaart is het domein van metselaars, glaszetters en timmerlui. Het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Schermer wordt namelijk omgetoverd tot luxe zorgvilla voor ouderen met geheugenproblemen. Een initiatief van Judith en Tom Veldt uit Heiloo. "Iedereen met een zorgvraag zou hier wel oud willen worden."

Sinds de gemeentefusie met Alkmaar in 2015 staat het leeg, maar Wittenburg krijgt nu eindelijk een nieuwe bestemming. Na alle debatten die er zijn gevoerd en alle huwelijken die er zijn voltrokken, is het pand vanaf september een particuliere zorgvilla voor 24 bewoners.

Wittenburg werd aan het eind van de 19e eeuw gebouwd. Het statige voorhuis met daarachter een stolpschuur is een provinciaal monument. Wat begon als boerderij werd een buitenhuis, burgemeesterswoning en gemeentehuis.

Judith en Tom Veldt runnen in Heiloo zorgvilla Craenenbroeck, voor Wittenburg dragen ze de exploitatie over aan Wonen Bij September, een specialist in zorg voor dementerenden. "Dit wordt geen gesloten zorginstelling, maar een echt woonhuis waar mensen beschermd leven, maar wel vrij zijn", legt exploitant Michiel van Putten uit.