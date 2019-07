Nieuwe plannen voor woonzorgcomplex in Wittenburg: "Leegstand is achteruitgang"

SCHERMER - Het monumentale pand Wittenburg aan de Noordervaart heeft mogelijk een nieuwe bestemming. Het voormalige gemeentehuis van Schermer is onder voorbehoud verkocht aan een professionele partij uit de ouderenzorg. "Deze partij wil het verbouwen tot woon-zorgcomplex voor ouderen", laat nieuwspartner Alkmaar Centraal weten.

Van woonhuis naar gemeentehuis, tot langdurige leegstand. Het monumentale pand staat al enige tijd leeg. Doordat Schermer in januari 2015 fuseerde met Alkmaar staat Wittenburg sindsdien leeg, ondanks de vele pogingen om een definitieve invulling te vinden.

Lees ook: Bouw langverwacht dorpshart Stompetoren gestart: "Een feestdag"

Het is nu aan het college om te oordelen of herbestemming van het pand nodig is. De huidige bestemming is maatschappelijk. "Een woon-zorgcomplex lijkt niet te passen binnen de term 'maatschappelijke voorzieningen' waarover het bestemmingsplan van de gemeente spreekt", zegt André Bakker van Erfgoedstichting Adapt.

'Na de vakantie'

De koper heeft inmiddels een principeverzoek ingediend bij de gemeente. "We gaan nu kijken wat wel en wat niet mag en dan gaat het richting college, maar dat is pas na de vakantie", zegt een woordvoerder van de gemeente aan Alkmaar Centraal.

Lees ook: Icoon aan de Noordervaart: komt het ooit nog goed met het 'vergeten' Wittenburg?



De erfgoedstichting heeft volgens Bakker geen moeite met een nieuwe bestemming voor het statige pand. "Adapt erkent dat het soms nodig is om een pand aan te passen aan nieuwe tijden, gebruikers en functies. Leegstand is achteruitgang."