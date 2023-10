Kom maar binnen: Hilversums huis brengt je terug naar de jaren vijftig.

Het hele interieur ademt de sfeer van de jaren vijftig. En zo zal het huis ook blijven bestaan: er zullen geen nieuwe bewoners komen, maar bezoekers zijn wel welkom.

Het huis, op nummer 80, wordt een museum waarin we kunnen terugkijken in het verleden. Voor de 60-plussers onder ons: een reis met de tijdmachine naar je eigen jeugd.

Hang naar vroeger

De doorzonwoning werd werd in 1956 nieuw opgeleverd aan het pasgetrouwde echtpaar Sloëtjes. Het huis wordt ingericht en het paar documenteert alles. Alleen als er iets kapot is wordt het vervangen. Verder blijft alles origineel. Ton en Nel krijgen één zoon, Henk. Ook hij bewaart alles: kinderspeelgoed, foto’s, boeken. Het blijft allemaal in het huis, ook na het overlijden van Nel in 1988 en Ton in 2008.

Nalatenschap

Zoon Henk heeft de woning en alle inhoud geërfd van zijn ouders. Hij besloot zijn ouderlijk huis in die staat te houden en nog meer terug te brengen zoals hij zich het uit zijn jeugd herinnert. Het resultaat is een jaren-50 doorzonwoning waar de tijd heeft stilgestaan. Als ook Henk overlijdt laat hij het huis na aan de Vereniging Hendrick de Keyser.

Het voelt best intiem om zo tussen de spullen van anderen te neuzen. Maar het heeft ook iets heel moois, dat zo'n haast bevroren tijdsbeeld er nog steeds is. Henk Sloëtjes heeft het altijd willen bewaren: niet alleen als een herinnering aan zijn eigen jeugd, maar ook als herinnering aan het leven van een hele generatie.

Open voor publiek

Het huis van de familie Sloëtjes is vanaf morgen elke vrijdag en zaterdag open voor publiek. Reserveren, via de site van Hendrick de Keyser, voor een tijdslot is wel een aanrader. Het is een woning met beperkte ruimte. Er kunnen dus niet veel mensen tegelijk naar binnen.