Nieuw café op de Dijk van Volendam zoekt schilderijen van rond 1900: "Er ligt nog veel op zolders"

Op de Dijk in Volendam opent vrijdag een nieuw café. En daarvoor zoekt interieurontwerper Jan Daniëls oude schilderijen over het leven in het vissersdorp van rond 1900. Een oproepje in de lokale krant heeft tot zijn eigen verbazing al een enorme oogst opgeleverd. "Wist niet dat er zoveel is. Er ligt op zolders prachtig werk." Begin volgende week verwacht hij nog zo'n acht schilderijen. Een wand hangt al bijna vol.