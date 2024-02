Blaast een boek over kunstcollectie hotel Spaander weer nieuw leven in de brouwerij?

Vanaf vandaag ligt het boek 'De ontdekking van Holland' van schrijver Jan Brokken in de winkel. Het boek gaat over de kunstcollectie van hotel Spaander in Volendam. Het ooit wereldberoemde hotel is beroemd door de vele kunstenaars die er rond 1900 kwamen. Het hotel ging in corona failliet, werd verkocht en wordt nu verbouwd. Maar keert de kunst wel terug in het hotel?

De oude herberg van hotel Spaander - Foto: NH Media

Wie nu over de dijk in Volendam loopt ziet klusbusjes op en af rijden naar het hotel aan het Markermeer. Binnen is het stoffig en de grote zaal die ooit vol hing met schilderijen van prachtige luchten, vissers en Volendamse vrouwen in klederdracht, is nu helemaal leeg. Pannenkoeken De zaal wordt omgetoverd tot een pannenkoekrestaurant. Een medewerkster van het hotel vertelt dat alle schilderijen zijn weggehaald voor de verbouwing. Of ze terugkeren is nog niet zeker. "De schilderijen zijn van de familie Schilder, de oude eigenaren van het hotel." In de oude herberg hangen nog wel een paar schilderijen, maar de muren hangen niet zo vol als voorheen. Zonde, want nu met het nieuwe boek van Jan Brokken in de winkel zou je toch graag de kunstcollectie willen bewonderen. Tekst gaat verder onder foto.

De oude herberg van hotel Spaander - Foto: NH Media