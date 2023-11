Weer leven in de brouwerij bij hotel Spaander: pub gaat open

Goed nieuws voor Volendam. De pub van het 'wereldberoemde' hotel Spaander gaat donderdag weer open. Spaander is beroemd vanwege de indrukwekkende kunstverzameling. Het werd begin dit jaar vanwege achterstallig onderhoud gesloten. Of je binnenkort ook een kamer kan boeken is nog onduidelijk.

Voor veel Volendammers is het een doorn in het oog. Het grote pand op de dijk zit al ruim negen maanden potdicht en niemand weet waarom. Zowel de oude en nieuwe eigenaar houden hun lippen stijf op elkaar. Ondertussen blijven de stoelen opgestapeld en staan toeristen voor een dichte deur.

Daar lijkt nu een einde aan te komen. Alice Lautenschutz, een medewerker van het hotel, plaats deze week op Facebook dat de pub van Spaander donderdag de deuren weer opent. En ook Alice staat als vanouds weer achter de tap.

"Kijk dat zijn nog eens goeie berichten" en "Dat is supergoed nieuws", luiden de reacties. De nieuwe eigenaar van het pand Remco Hellingman, directeur van de Raspberry Group, wil niet reageren. Als we de Volendammers moeten geloven is het pand, dat eerst in handen was van de Volendamse familie Schilder (De Hein Schilder Groep (HSG)), nu echt helemaal verkocht aan de Raspberry Group en is het niet meer in Volendamse handen.

Hotel ook open?

Wanneer het hotel weer opengaat, is onduidelijk. Lautenschutz laat via Facebook weten dat er een beperkt aantal kamers binnenkort opengaan. "De rest krijgt een mooie update", schrijft ze. Meer wil ze er niet over kwijt. Bij de Raspberry Group krijgen we geen gehoor.