Hotel Spaander nog potdicht, al blaast Simon Keizer nieuw leven in achterzijde hotel

Terug naar het hotel. Spaander sluit begin dit jaar de deuren omdat de gemeente dreigt met een dwangsom als de boel niet snel wordt opgeknapt. De eigenaar Hein Schilder Groep (HSG) moet voor 1 april de boel op orde krijgen, dat werd al uitgesteld naar 1 juni en nu tot 30 juni. Of het kunstenaarshotel op de dijk in Volendam dan ook opengaat is nog steeds onduidelijk.

Een woordvoerder van de gemeente laat al eerder aan NH weten dat het niet nodig is dat het hotel direct de deuren sluit. Toch gaat het dicht en zowel de eigenaar en de verhuurder willen onze vragen niet beantwoorden en gooien de hoorn op de haak.

De deadline van 1 juni is afgelopen en de gemeente schrijft in een reactie. Dat het termijn is uitgesteld naar 30 juni. "We zijn op dit moment in goed overleg. Men is op dit moment de laatste hand aan het leggen aan de werkzaamheden. Als die zijn afgerond gaat de gemeente kijken. We hebben geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het niet goedkomt. Wanneer Spaander weer opengaat is niet aan de gemeente. Net als dat de gemeente niets te maken heeft met de sluiting van het hotel", schrijft de woordvoerder.