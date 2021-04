Schilderijen Spaander in brandend pand: "Toen kwam er grote paniek"

Ruim twintig jaar was Jannig Kwakman de conservator van Hotel Spaander in Volendam. De 1.400 schilderijen in de unieke collectie ziet ze als haar kinderen. De paniek was dus groot toen Jannig hoorde dat een deel van de collectie lag opgeslagen in het pand aan de Dieselstraat dat gisteravond afbrandde.

De oud-conservator wist niet dat een deel van de Spaander-collectie lag opgeslagen in het pand aan de Dieselstraat. Maar toen ze hoorde dat de schilderijen bedreigd werden door de brand, sloeg de paniek toe. "Langzamerhand kwamen er filmpjes binnen dat mensen de schilderijen naar buiten droegen. Later kreeg ik bericht dat alle kunst gered was. Een énorme opluchting."

Unieke kunstcollectie Hotel Spaander

Hotel Spaander werd in 1881 gesticht door Leendert Spaander. Hij nodigde kunstenaars vanuit de hele wereld uit om naar Volendam te komen. Spaander zorgde voor atelierruimte achter het hotel en daar werd volop geschilderd.

Als dank voor zijn gastvrijheid, schonken de kunstenaars een deel van hun werk. In de loop der jaren groeide de collectie uit tot zo'n 1.400 schilderijen. Niet voor al die werken was plaats in Spaander, daarom werd een deel opgeslagen. Hotel Spaander ging vorig jaar failliet en is onlangs verkocht aan nieuwe eigenaren.

Niet de eerste brand

Het is niet voor het eerst dat een brand de schilderij van Hotel Spaander bedreigt, vertelt Kwakman. "Toen ik er nog werkte, was er een keer een flinke brand in Spaander zelf, in de sauna. Dat was ook héél nerveus." Maar ook toen liep het met een sisser af en bleven de schilderijen gespaard.