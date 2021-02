'Hotel Spaander verkocht': nog onduidelijk wat er gebeurt met de kunstcollectie

VOLENDAM - Art Hotel Spaander aan de Haven in Volendam is verkocht. Dat melden diverse bronnen aan NH Nieuws. Het hotel dat wereldberoemd is door de kunstwerken die er hangen werd in mei vorig jaar failliet verklaard. Vooral bij toeristen uit Azië was het hotel populair en heeft het door de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Het hotel was al sinds 21 maart gesloten.

Hotel Spaander - NH Nieuws / Gerie Smit

Verschillende mensen op de dijk in Volendam vertellen dat het hotel is overgenomen door Remco Hellingman uit Warder. Hellingman wil zelf nog niet reageren op de berichten uit het dorp, hij ontkent ze echter niet. Ook ziet onze verslaggever dat er binnen in het hotel wordt geklust. Kunstcollectie Leendert Spaander richtte in 1881 het hotel op en vroeg kunstenaars vanuit de hele wereld om naar Volendam te komen. Sommige kunstenaars betaalden ook met schilderijen om te kunnen overnachten. Zo begon hij een unieke collectie op te bouwen in het hotel. Of de nieuwe eigenaar ook de kunstcollectie ook overneemt is onduidelijk. Afgelopen zomer sprak NH Nieuws met de oud-conservator van het hotel, Jannig Kwakman die zich ernstig zorgen maakte over de schilderijen en oude herberg die Spaander beroemd hebben gemaakt. Tekst gaat verder onder video

Conservator hotel Spaander maakt zich grote zorgen over kunstcollectie - NH Nieuws

De voormalig manager van het hotel, Olly Bakker wil de berichten van de overname niet bevestigen. "Ik weet van niets", zegt hij tegen NH Nieuws. Bakker werkte 40 jaar lang in het hotel. Ook toen het hotel failliet was verklaard, was hij er nog dagelijks te vinden.