Industriepand Volendam in as gelegd door grote brand: "Een grote puinhoop"

Door een grote brand is een industriegebouw aan de Dieselstraat in Volendam gisteravond compleet verwoest. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Omliggende panden lijken vrij weinig schade te hebben, op waterschade na. "Het was echt een gigabrand", zegt de eigenaar van het naastgelegen pand van Pepe's & Meme's.

De eigenaar van Pepe's & Meme's naast het verwoeste pand door Korff Dakwerken - NH Nieuws/ Mischa Korzec

De brand brak rond 21.00 uur uit in het gebouw van Korff Dakwerken "De vlammen sloegen metershoog uit het dak", vertelt verslaggever Mischa Korzec. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met het blussen. "De brand is geblust en het nablussen is klaar, maar het gebouw van Korff Dakwerken is compleet in de as gelegd. Het is een grote puinhoop, van het gebouw is niks meer over", zegt Korzec. Het gebouw stond op een industrieterrein. Volgens Korzec valt de schade aan andere panden mee. "De eigenaar van het bedrijf Pepe's & Meme's dat naast het gebouw van Korff Dakwerken staat, is wel zijn kantine kwijt. Verder is er heel veel waterschade." In een ander pand dat op het industrieterrein staat, is vanochtend ook nog een wietplantage ontdekt. "Het stinkt hier nu heel erg", zegt verslaggever Korzec.

NH Nieuws/ Mischa Korzec

De brand trok veel bekijks, ondanks de avondklok. "Dat is ook wel logisch. Er was veel paniek en er waren veel brandweerwagens. En er staan hier ook veel bedrijven." De eigenaar van het naastgelegen pizzabedrijf Pepe's & Meme's ziet een enorme ravage "Het was echt een gigabrand. Mijn zoon was aan het werk en die was helemaal overstuur. Hij was gigantisch geschrokken." Naast het industrieterrein ligt een woonwijk. Bewoners moesten voor korte tijd hun huis uit. "Ze hebben wel thuis kunnen slapen", aldus Korzec.

Schilderijen In een van de naastgelegen panden liggen enkele schilderijen van Hotel Spaander opgeslagen. Het hotel, dat beroemd werd door zijn kunst, is onlangs verkocht. "Mensen hebben met man en macht de schilderijen uit het pand gehaald. Ze liepen er mee over straat om ze veilig te stellen" Inmiddels zijn de bluswerkzaamheden klaar. "De brandweer heeft het goed onder controle kunnen houden. Nu zijn mensen vooral met zwabbers in de weer om het water uit hun bedrijf te vegen.

Brand Volendam - Privévideo

