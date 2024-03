Weer alarm op Schiphol: nu voor KLM-Boeing uit Manchester 'met lege tank'

Het gaat om een Boeing 737 van KLM, die van Manchester naar Schiphol vloog (vlucht KL1074), zegt een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding tegen NH. Het toestel landde rond 13.30 uur veilig op de Buitenveldertbaan, een klein half uur later dan gepland.

Te weinig brandstof

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio werd er alarm geslagen vanwege een toestel dat 'te weinig kerosine' aan boord zou hebben, maar dat kan de luchtverkeersleiding niet bevestigen.

Een woordvoerder van Schiphol bevestigt de situatie, maar laat weten dat er al snel weer is afgeschaald. "De piloot had een melding gemaakt, maar het toestel is inmiddels geland en staat veilig aan de gate."

Eerdere incidenten

Vorige maand werden ook al twee mayday's afgegeven. Op 8 februari ging het om een vrachtvliegtuig van de Britse maatschappij One Air dat onderweg was naar Hong Kong. Een week later maakte een Airbus 330 van Sunclass Airlines een noodlanding op Schiphol vanwege technische problemen.