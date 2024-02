Groot alarm op Schiphol vanwege noodsituatie vrachtvliegtuig, toestel geland

Op Schiphol is groot alarm geslagen vanwege een noodsituatie rond een vrachtvliegtuig. Het gaat om een Boeing 747-433 van de Britse luchtvaartmaatschappij One Air, die onderweg was van Londen naar Hong Kong.

De Boeing van One Air staat inmiddels veilig aan de grond - Foto: Inter Visual Studio

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. De Veiligheidsregio schrijft op X dat het vermoedelijk om een vliegtuig met technische problemen gaat. Inmiddels is het toestel geland, schrijven de hulpdiensten. Dat was rond 9:15 uur. Kijkende naar de vluchtroute van het vrachttoestel lijken de problemen te zijn ontstaan boven de Noordzee. Uiteindelijk besloot het vliegtuig uit te wijken naar Schiphol, waar het na enkele rondjes boven de Nederlandse kust veilig kon landen. Een woordvoerder van de luchtverkeersleiding kan vertellen dat de piloten daarvoor uit mochten wijken naar de Kaagbaan. Tekst gaat verder onder de foto.

One Air-Boeing onderweg naar Hongkong landt op Schiphol vanwege technische problemen - Foto: Flightradar24.com

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat telefonisch aan NH weten dat de brandweer aanwezig is. Dat wordt bevestigd door Schiphol, net als de landing van een toestel vanwege een noodsituatie. Hulpdiensten doen nu onderzoek om achter de oorzaak van de situatie te komen. Zowel de luchtverkeersleiding als Schiphol doet verder geen uitspraken over de aard van het probleem.

