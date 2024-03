Honderduizenden kentekens gescand op de A7 voor kortingsbonnen tijdens verbouwing

"Het gaat om frequente weggebruikers", zegt Harold Hansen van Rijkswaterstaat. Automobilisten die 3 à 4 keer per week in de spits gescand zijn kunnen eind maart controleren of ze in aanmerking komen voor een kortingsbon. "We stoppen alle kentekens in een database. Mensen kunnen dan later deze maand checken of ze aan de eisen voldoen."

De beloning is alleen geldig voor mensen die nu al veel over de weg rijden. Forenzen die al een abonnement op de trein hebben krijgen geen korting. Wel komen er een gratis kortingskaarten voor de NS, waarbij mensen 20 procent korting in de spits en 40 procent korting in de daluren krijgen. "Onze doelstelling is om zoveel mogelijk auto's van de weg te krijgen en te stimuleren om met de trein te reizen of thuis te laten werken om de veiligheid en de bereikbaarheid te bevorderen."