Verkeersborden moeten sluipverkeer bij werkzaamheden A7 tegenhouden, maar toezicht ontbreekt

"Wij kunnen er niet vijf maanden lang overal handhavers inzetten", zegt Harold Hansen van Rijkswaterstaat. Wel zullen handhavers steekproefsgewijs controleren, maar overal controleren is onmogelijk. Daarom wordt aan de weggebruikers gevraagd om de auto te laten staan omwille van de veiligheid en bereikbaarheid. "We moeten dat met zijn allen doen."

Honderden verkeersregelaars zullen worden ingehuurd om al het verkeer tussen Hoorn en Amsterdam in goede banen te leiden tijdens de werkzaamheden. De handhavers moeten door de gemeentes worden geregeld.

Volgens wethouder Harm Scheepstra van de gemeente Waterland moet het niet alleen gaan over de handhaving, maar ook over het gedrag van de weggebruiker. "Dat is geen afschuiven, maar eerlijk kijken", vindt de gemeentebestuurder. "Als je het allemaal wil regelneven zitten we in een big brother society. Daar willen we niet heen."