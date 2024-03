Gewapende overvallers slaan opnieuw toe in Amstelveense optiekzaak

Directeur Rob Tokkie veegt met een ingevlogen team de glasscherven van de vitrine met Cartierbrillen bij elkaar, terwijl hij de medewerkers opwacht die bij de overval aanwezig waren. "Het is ongelofelijk dat mensen elkaar dat aan kunnen doen voor een beetje winst", vertelt de aangeslagen directeur. Tokkie heeft eerder zelf een overval meegemaakt op een andere locatie en weet hoeveel impact dit maakt op zijn bedreigde personeel. "De materiële schade is tot daar aan toe, maar de emotionele schade is van grote omvang."

Toch weet Tokkie met zijn ingevlogen medewerkers de winkel vanaf het middaguur weer te openen, tot verbazing van een klant die een afspraak heeft staan om lenzen aan te laten meten. "Ik sta ervan versteld dat de winkel gewoon open is."

Onopgemerkt

De winkels aan de andere kant van de Van der Hooplaan hebben weinig meegekregen van de overval. "Het was op dat moment zo druk in de winkel. Later vertelde klanten ons wat er gebeurd was", vertelt Michelle, medewerker van Jessica's Kazerie. En ook medewerkers van Herba kruidentuin hebben alleen de politieauto's en helikopters achteraf gehoord. Volgens Tokkie renden de dieven inderdaad binnen een paar minuten de brillenzaak uit met hun buit.

Onrust in de straat

De plofkraak van eind vorig jaar maakte ook indruk bij Amstelveners. In de tussentijd hebben meerdere winkels aan de van der Hooplaan te maken gehad met diefstal. "Je ziet het wel echt toenemen in deze straat", vertelt een bewoner die in de wijk achter de winkelstraat woont.

Buurtbewoner Jelle liet vlak na de overval zijn hond uit en liep tegen de afgezette parkeerplaats achter de brillenzaak aan, waar de politie onderzoek deed. "Ik snap wel dat oudjes in de buurt nu bang zijn", zegt hij. Maar Jelle zegt er niet wakker van te liggen. "Wat moet je dan, met een grote boog om zo'n winkel heenlopen?"

De opticien hoopt een gewapende overval al deze niet nog een keer mee te maken.