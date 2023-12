Amstelveners rechtop in bed na plofkraak onder flat: "Alsof er een bom viel"

De plofkraak is het gesprek van de dag in de winkelstraat waar de geldautomaat in de muur zit, bij supermarkt Ekoplaza om precies te zijn. Bewoners van de flat boven de winkel zoeken elkaar op. "Wij zitten er hemelsbreed misschien anderhalve meter vandaan", vertelt Karin den Hartog. Zij woont in het appartement het dichtst bij de geldautomaat.

Drie knallen

De Amstelveense was vannacht thuis en wist niet wat haar overkwam. "Je denkt: wat is dit? Het is geen onweer of vuurpijl, want de knal was écht gigantisch. En voor je dat kan denken komt de tweede knal alweer", vertelt ze aan NH.

Het blijft vannacht niet bij twee knallen: "Toen kwam er nog zo'n gigantische klap en dan denk je: m'n kinderen. Mijn ene dochter lag hierboven te slapen en die ander woont verderop in de flat." Dat is Daisy en ook zij zit op dat moment rechtop in bed: "Wij voelden echt een trilling en de vazen bij mijn raam vielen om."

