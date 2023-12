Enorme schade aan winkel na plofkraak Amstelveen, buurt opgeschrikt door explosies

Een geldautomaat aan de Van der Hooplaan in Amstelveen is vannacht opgeblazen met explosieven. Meerdere Amstelveners laten weten dat ze kort na 4.30 uur werden opgeschrikt door meerdere explosies.

De politie bevestigt dat de geldautomaat in de gevel van supermarkt EkoPlaza doelwit is geweest van een plofkraak. Uit foto's blijkt dat de schade aan de winkel enorm is: stukken van de gevel zijn weggeblazen en meerdere ramen zijn gesneuveld.

Of er geld is buitgemaakt, is niet bekend. Getuigen hebben na de plofkraak drie mensen zien wegrennen. De politie heeft nog enige tijd gezocht, onder meer met een helikopter vanuit de lucht, maar vooralsnog geen verdachten aangetroffen.

Tekst gaat door onder foto's