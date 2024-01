Man op straat in boeien geslagen voor inbraak in winkel Amstelveen

Een man werd vanavond rond 20.00 uur gearresteerd nadat hij mogelijk had geprobeerd in te breken bij een tabaks- en kansspelenwinkel aan de Van der Hooplaan in Amstelveen. Bij de inbraak kwam door een beveiligingssysteem veel rook vrij. Dit is de zoveelste keer dat de Amstelveense buurt het doelwit is van criminelen.

Rook uit een tabakswinkel aan de Van der Hooplaan in Amstelveen, één arrestatie - Foto: Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de brandweer vertelt tegen NH dat er een melding was binnengekomen van een brand in een winkel. Het bleek echter om een mistgenerator te gaan, waarvan de mist werd aangezien voor rook. Een mistgenerator is een beveiligingssysteem dat bescherming biedt bij onder andere inbraken en overvallen. Tekst gaat door onder de foto.

Het is niet de eerste keer dat de buurt het doelwit is van criminelen. Vorige maand schrokken buurtbewoners op van een enorme knal, toen gingen er explosieven af bij een supermarkt aan de overkant van de tabakswinkel. Zij zaten rechtop in hun bed nadat ze drie gigantische knallen hoorden. De eigenaar van de tabakswinkel waar de inbraak plaatsvond, besloot een paar maanden geleden de geldautomaat in zijn gevel te laten verwijderen uit angst voor zulke plofkraken.