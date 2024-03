Woede en onbegrip bij nabestaanden Carlo na vrijspraak hoofdverdachte: "Verliezen ons vertrouwen in de rechtsstaat"

De nabestaanden van Carlo vinden dat onbegrijpelijk, vertelt Bosch. "Ze zitten vol onbegrip. Hun vertrouwen in de rechtsstaat is verloren gegaan."

Bosch en de nabestaanden durven hun handen ervoor in het vuur te steken dat de verdachten meer weten van wat er gebeurd is, maar het niet zeggen. "Het zwijgen wordt beloond. En dat is voor de familie onverteerbaar."

Justitie zou nog naar een hogere rechter kunnen stappen. Voor de nabestaanden is er geen mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Bosch: "Er is weinig wat de nabestaanden nu op strafrechtelijk gebied kunnen doen. En dat zullen ze moeten accepteren. Maar dat dat heel lastig is, of misschien wel niet te doen is voor ze, dat staat wel als een paal boven water."