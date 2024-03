Vader Sanil B. opgelucht na vrijspraak zoon: "Altijd in zijn onschuld geloofd"

Wanneer zijn zoon precies vrijkomt weet Youness nog niet. "Ik was al druk aan het rekenen, maar ik kom er nog niet uit. Ik ga straks mijn rekenmachine er eens bij pakken, maar als ik het zo snel reken moet hij nog voor een paar maanden de gevangenis in. Deze zomer komt hij eindelijk weer thuis."

Sanil B. werd vrijgesproken voor de doodslag van Carlo Heuvelman, maar is alsnog wel veroordeeld voor twee pogingen tot doodslag door zijn geweld tegen een vriend van Carlo en bij een gevecht eerder op de avond. Daarvoor moet hij in totaal 32 maanden de cel in, met aftrek van de tijd dat hij al vast heeft gezeten. Over een paar maanden komt hij dus vrij.

Hopen op videobeelden

Dat de ouders van Carlo Heuvelman vandaag een zware tegenslag te verwerken hebben, begrijpt Youness maar al te goed. "Dit doet hun ongetwijfeld heel erg veel pijn en dat begrijp ik heel erg goed", reageert hij.

Vader Youness hoopt nog steeds dat er videobeelden opduiken van de fatale uitgaansavond antwoord geven. "Dat verdienen de ouders van Carlo, want zij verdienen het te weten wat er met hun zoon gebeurd is. De dader moet gestraft worden."

De Hilversummer denkt niet dat een van de andere jongens uit de groep vrienden iets te maken heeft met de dood van Carlo. "Als dat zo zou zijn, zou dat al lang boven water zijn gekomen."