Niemand veroordeeld voor doodslag Carlo Heuvelman, hof spreekt hoofdverdachte Sanil B. vrij

Hilversummer Sanil B. werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. De twee andere hoofdverdachten, Mees T. en Hein B., werden toen ook al vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood op Carlo.

Dat ook Sanil B. nu vrijuit gaat voor de doodslag op Carlo komt doordat het hof oordeelt dat het belangrijkste bewijs tegen hem, een gevonden DNA-spoor van Carlo op zijn schoen, geen 'daderspoor' is. Het spoor toont simpel gezegd aan dat de jonge Hilversummer wel in de buurt is geweest van Carlo, maar niet dat hij hem hard geschopt en geslagen heeft.

Ander geweld

De gehele groep wordt wel veroordeeld voor het zware geweld op Mallorca tweeënhalf jaar geleden. Sanil B. krijgt de zwaarste straf, omdat het hof hem wel veroordeelt voor twee keer poging tot doodslag door gevechten tegen een vriend van Carlo en andere jongen eerder op de avond.

Sanil B. wordt veroordeeld tot een celstraf van 32 maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met aftrek van de tijd dat hij al in voorarrest zit. Dat betekent dat B. voor nog slechts enkele maanden terug naar de gevangenis moet. Deze zomer komt hij weer vrij.

De straffen voor de zes andere verdachten lopen op tot vijftien maanden, maar ook deze straffen zijn deels voorwaardelijk en met aftrek van voorarrest. Dat betekent dat alle zes niet terug naar de gevangenis hoeven.