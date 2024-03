Amsterdam klaar met riviercruises maar West-Friesland vangt ze met liefde op

De gemeente Amsterdam wil minder riviercruiseschepen toelaten om de toeristenstroom in de stad in te dammen. "En dat betekent dat ze op zoek gaan naar een andere plek", zegt wethouder Jan Franx daarover. Door deze maatregelen lijkt Enkhuizen, maar ook Hoorn, steeds meer in trek.

Recordaantal

De gemeente verwacht dit jaar zo'n 430 schepen en heeft zelfs zeventien aanvragen moeten afwijzen vanwege ruimtegebrek aan de steigers. Een recordaantal, benadrukt hij. "Ze vinden Enkhuizen dusdanig interessant, dat ze bereid zijn om te varen via Lelystad."

Als het aan het college van Enkhuizen ligt, wordt de gemeente dan ook de belangrijkste haven in Noord-Holland voor de witte vloot - zoals het ook wel wordt genoemd. Franx wil bovendien in samenwerking met de SED-gemeenten én met Hoorn en Medemblik onderzoeken hoe de regio meer in de schijnwerpers komt.

Hij wijst daarbij als voorbeeld naar de lokale economie die hiermee een boost kan krijgen. "Waarom moeten de toeristen naar Hillegom rijden voor een kaasmarkt of om bijvoorbeeld de bollenvelden te bezoeken, terwijl wij dat in de regio ook hebben. Daar moeten we beter op inspelen."

Populair

Ook Hoorn kan zich opmaken voor een grote stroom toeristen. De gemeente verwacht dit jaar zo'n 463 riviercruiseschepen te verwelkomen. Dat is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen er 388 schepen bij het Oostereiland aanmeerden.

"Voor de coronajaren zagen we al een groei van riviercruiseschepen, in de coronajaren zagen we helaas een daling, maar je ziet nu gelukkig die groei weer helemaal terugkomen. Hoorn was altijd al in trek en we zijn blij dat we nog steeds stijgen in populariteit", aldus wethouder Arthur Helling.