Alkmaar in twijfel: besluit over behoud Lucebert's dichtregel opgeschort tot eind 2024

De Lucebert tentoonstelling die eind maart in het Stedelijk Museum Alkmaar van start gaat, speelt ook mee in het uitstel van de beslissing. "We willen weten hoe de stad hierop gaat reageren. Vlak voor die expositie besluiten kan worden gezien als een statement." De wethouder hoopt dat de expositie het gesprek in de stad aanwakkert en meehelpt aan een meer afgewogen beslissing.

Het besluit laat dus nog even op zich wachten. Op welke manier de mening van Alkmaarders vervolgens wordt gewogen, is nog onduidelijk. "Misschien zullen we enquêtes gebruiken, maar daar moeten we nog even over nadenken."

De definitieve keuze zal voor het einde van 2024 worden gemaakt. "Langer moeten we ook niet wachten. Wat het besluit ook is, het zal sommigen teleurstellen en anderen blij maken."