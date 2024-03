Cameratoezicht in IJmuiden verlengd: 5 vragen beantwoord

Helpen die beveiligingscamera's nou echt?

Het doel van het cameratoezicht is om verstoring van de openbare orde te voorkomen en criminaliteit op te sporen, terwijl het ook bijdraagt aan het gevoel van veiligheid onder de burgers. Vanwege de vele incidenten heeft de gemeente voor het eerst in haar geschiedenis deze maatregel genomen, aanvankelijk voor een periode van drie maanden. Maar, gezien recente gebeurtenissen, is deze termijn nu opnieuw verlengd.

Hoeveel camera's hangen er in IJmuiden?

Momenteel hangen er vier camera's in IJmuiden. Sinds 22 december 2023 bevinden ze zich op Plein 1945 en Dudokplein. De camera die oorspronkelijk op het Kennemerplein was geïnstalleerd, is op 11 maart verplaatst naar de Kennemerlaan vanwege de heropening van de Pizza Kitchen en Marbella Lounge. Daarnaast is er tijdelijk een camera geplaatst aan de Kromme Mijdrechtstraat, nabij de woning waar in februari een dodelijke schietpartij plaatsvond. Deze camera zal daar gedurende 3 weken blijven hangen.

Wat zijn de criteria om de beveiligingscamera's op te hangen?

De camera's zijn opgehangen na advies van de politie over waar het plaatsen van de camera's zinvol is. Daarnaast worden camera's ook opgehangen om het veiligheidsgevoel van omwonenden te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een camera geplaatst aan de Kromme Mijdrechtstraat, op verzoek van bewoners.

Wie zit er achter de knoppen?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) bedienen de apparatuur en stellen, als het nodig is, de beelden ter beschikking aan de politie.

Tot slot, staan de camera's constant aan en worden ze gelijktijdig gemonitord?

De camera's staan dag en nacht aan, maar worden niet continu gemonitord, vanwege beperkte capaciteit. Wanneer er iets gebeurt, worden de beveiligingscamera's gecontroleerd zodat de politie met de beelden kan werken. De beelden blijven beschikbaar zolang nodig is. Indien er geen reden is om ze te bewaren, worden ze na vier weken vernietigd.