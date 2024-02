Burgemeester sluit pizzeria in IJmuiden na explosie: "Openblijven is gevaarlijk"

Op de Kennemerlaan 17, waar de onderneming The Pizza Kitchen is gevestigd, ging zaterdag de 24e rond 3.15 uur een explosief af. Daarbij raakten de voordeur en de toonbank beschadigd.

Dales schrijft in een brief dat de politie aangeeft dat het niet ondenkbaar is dat er binnen afzienbare tijd meer van dit soort incidenten op deze locatie plaatsvinden. "Het open zijn van de onderneming en daarmee het aanwezig zijn van personeel en/of bezoekers vormt een gevaar voor hun eigen veiligheid en die van de omgeving."

Het pand is met ingang van maandag 18.00 uur dicht en blijft voor minimaal twee weken gesloten. Daarna wordt gekeken of de kans op meer incidenten nog steeds hoog is.

Cameratoezicht Kromme Mijdrechtstraat

Ook heeft de burgemeester besloten om cameratoezicht te plaatsen aan de Kromme Mijdrechtstraat. Daar vond 13 februari een schietpartij plaats waarbij een 26-jarige Velsenaar om het leven kwam. "Naar aanleiding hiervan organiseerden wij op 16 februari 2024 een bewonersbijeenkomst. Uit de bijeenkomst bleek dat het veiligheidsgevoel van omwonenden was aangetast. Dit begrijp ik volledig", aldus Dales.

De bewoners hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven dat het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht het gevoel van veiligheid vergroot. De camera wordt vandaag geplaatst en blijft drie weken staan.

Onrust in IJmuiden

In IJmuiden is het al langere tijd onrustig door conflicten in de drugswereld. De afgelopen maanden ging het om zeker dertig incidenten met wapens of explosieven. Dit was voor de burgemeester genoeg reden om bijna heel IJmuiden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.